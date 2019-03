Champions League, avanti Ajax e Tottenham. Real Madrid e Borussia Dortmund eliminate

Serata di Champions League e di clamorosi verdetti quella di oggi con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Il Real Madrid saluta la competizione continentale eliminato dall’Ajax passato al Bernabeu col punteggio di 4-1 (all’andata 2-1 per i madrileni). Olandesi avanti di due reti dopo neanche venti minuti grazie alle reti di Ziyech e Neres e più volte vicini al tris contro una squadra che, orfana di Marcelo e Ramos, deve fare a meno anche di Vinicius e Vazquez per infortunio nella prima mezzora. Nella ripresa, dopo poco più di un’ora, l’Ajax si porta sul 3-0 grazie a una rete, contestata, del mattatore della serata Tadic. Dieci minuti dopo il Real prova a riaprire partita e qualificazione con Asensio, ma due minuti dopo Schone beffa un disattento Courtois e chiude la gara. Nell’altra sfida tutto facile per il Tottenham che dopo aver vinto 3-0 all’andata è passato anche in Germania col punteggio di 1-0. Decide una rete del solito Harry Kane, al quinto centro in questa edizione. Dopo 8 anni i londinesi entrano nelle migliori 8 d’Europa: allora fu decisivo il successo contro il Milan di Massimiliano Allegri.