Champions League, bagarini scatenati: 8.000 euro per un biglietto della finale!

L’attesa sta per finire. Tra poche ore, al Wanda Metropolitano di Madrid, Liverpool e Tottenham si sfideranno nell’atto finale dell’edizione 2018/2019 della Champions League. Una sfida ovviamente attesa da entrambe le tifoserie, con il trofeo che in casa Reds manca dal 20005, metre gli Spurs sognano il primo trionfo in assoluto della loro storia. La capitale spagnola, in queste ore, è stata letteralmente invasa dai tifosi inglesi, molti dei quali si sono presentati in città senza biglietto. E i bagarini sono pronti ad approfittarne.

PREZZI FOLLI – Per un singolo biglietto, i supporters inglesi si sono visti richiedere ben 8.000 mila euro. Una cifra folle, che conferma però quanta attesa vi sia per questa gara.