Champions League, ecco le prime immagini del pallone 2019/2020

Mancano pochi giorni all’ultimo atto della Champions League 2018-2019. La finale di Madrid vedrà impegnate Tottenham e Liverpool, assolute protagoniste di questa edizione e meritatamente arrivate al capitolo finale.

Ma nonostante si debba ancora disputare una sfida, arrivano le prime indiscrezioni su quello che sarà il pallone della prossima stagione. Il sito specializzato Footy Headlines, infatti, attraverso i propri canali ufficiali, ha svelato le prime immagini per l’edizione della Uefa Champions League 2019/2020.

Il pallone sarà targato Adidas e sarà ufficialmente presentato nell’agosto del 2019. Secondo quanto si apprende, la nuova sfera della Champions League combinerà una serie di pannelli bianchi a forma di stella con altri pannelli dal design colorato. La grafica conferisce al pallone un aspetto meno elegante ma molto più colorato e appariscente rispetto al pallone utilizzato durante la Champions League 2018/2019. Dal punto di vista tecnico, il pallone creato da Adidas è simile ma non uguale a quello della stagione in corso. Le tipiche stelle della Champions League sono presenti, ma non sono unite come al solito, ma quasi si sovrappongono. Il materiale sarà lo stesso usato per il recente mondiale di Russia.