Champions League, il pronostico di Ronaldo: “Vince il Liverpool per 3-1”

Cresce l’attesa per la finale di Champions League, in programma sabato alle 21 al Wanda Metropolitano. A contendersi il trofeo Liverpool e Tottenham, che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Barcellona ed Ajax. Una sfida che, dopo il trionfo di ieri sera del Chelsea in Europa League, porterà in Inghilterra anche la massima competizione continentale, a sancire il dominio dei club di oltremanica in questa stagione. Ed intanto, cominciano ad arrivare i primi pronostici illustri sulla sfida.

RONALDO – Attraverso i canali ufficiali della Uefa Champions League, ci ha pensato l’ex fenomeno Ronaldo a lanciare le sue previsioni, pronosticando una vittoria del Liverpool per 3-1. Ed in casa Reds saranno già partiti i gesti scaramantici…