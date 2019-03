Champions League, impresa Solskjaer come nel ’99. Buffon: la maledizione continua

Al termine di una gara entusiasmante, il Manchester United ribalta al 93′ il Psg. Ole Gunnar Solskjaer la vince negli ultimi minuti come in quella finale del ’99 contro il Bayern Monaco. Chi invece torna a casa è Gigi Buffon. Il portiere italiano, dopo una lunga esperienza in bianconero, è andato via da Torino per Parigi proprio per cercare di inseguire il sogno della sua carriera: alzare quella maledetta Coppa che per lui è una vera e propria ossessione. Dopo i rigori del 2003, stavolta è il rigore di Rashford a negare la possibilità di continuare il sogno di Super Gigi. La dinamica sa di maledizione: calcio di rigore contro, al 93′, con la qualificazione quasi in tasca. Una circostanza molto simile a quella di un anno fa quando l’allora portiere della Juventus, di nuovo a tempo ormai scaduto, si vede assegnare contro un contestatissimo rigore al Bernabeu con il punteggio di 3-0 in favore dei bianconeri. Oggi come allora, quel rigore Super Gigi non è riuscito a pararlo, ma anzi, ha fatto anche peggio regalando a Lukaku il gol del 2-1 dopo aver mancato la presa. La maledizione continua ma Gigi, in odore di rinnovo, ci potrà riprovare anche l’anno prossimo…