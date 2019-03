Champions League, Juventus e Roma credono nell’impresa

Anche questa giornata di Serie A si è conclusa con qualche sorpresa e soprattutto un sorpasso importante in zona qualificazione diretta Champions. L’ennesima sconfitta dell’Inter in questo periodo buio di Spalletti ed i suoi uomini, hanno permesso al Milan di Gattuso di conquistare il 3° posto. Poi domenica sera è arrivata la vittoria della Juventus contro il Napoli al San Paolo che mette ormai i bianconeri a +16 in classifica e possono quasi mettersi in tasca l’ottavo scudetto di fila.

La Serie A però non è il vero obiettivo di questa Juventus e di Allegri. A determinare il successo di questa stagione sarà proprio l’andamento in Champions, a partire da quel risultato da recuperare contro l’Atletico Madrid di Simeone allo Juventus Stadium. Da non scordare sono anche gli introiti che la società può incassare con il passaggio del turno nei quarti di finale. Ben oltre 10M € che la Juventus incasserebbe in caso di vittoria e rimonta del risultato.

Stesso discorso finanziario vale anche per la Roma che al contrario della Juve ha un risultato da difendere che da dover conquistare. Partita di andata dominata dai giallorossi che viaggeranno a Porto con l’amaro di quel gol contro allo Stadio Olimpico nato per puro caso e per una difesa che in questa stagione lascia desiderare a dir poco.

Andiamo allora a studiare meglio i due incontri che hanno in sé l’esito di questa stagione per le due squadre italiane prendendo in considerazione anche le quote dei bookmaker in Italia.

Porto – Roma

Entrambe le squadre arrivano alla partita avendo subito delle brutte sconfitte in campionato. La Roma che perde il derby della capitale contro la Lazio per 3-0 e il Porto che ora si trova al secondo posto dopo la partita persa in casa contro il Benfica per 2-1. L’unica nota positiva per le due squadre arriva dall’infermeria con il recupero lampo di Marega per il Porto e Manolas che sembra aver superato il virus intestinale che lo aveva lasciato fuori per il derby. Se guardiamo le quote, la squadra favorita a vincere l’incontro è il Porto ma la Roma è più favorita per il passaggio del turno e entrare nei quarti di finale. Qualificazione senza alcun ombra di dubbio più che necessaria per calmare leggermente le acque in una piazza ormai stufa delle prestazioni sotto alle aspettative.

Juventus – Atl. Madrid

La Juventus al San Paolo si salva soltanto con il risultato anche perché il Napoli aveva la possibilità di almeno pareggiare la partita con il rigore sbagliato di Insigne negli ultimi minuti dell’incontro. L’Atletico invece continua la sua scia di vittorie senza concedere neanche un gol. Con la doppietta di Morata contro il Real Sociedad siamo arrivati a 4 partite vinte senza neanche 1 gol contro. Difesa principalmente formata dalla coppia di centrali uruguaiani con Juanfran e F. Luis a fianco a loro. Servirà una prestazione maiuscola da tutta la squadra per recuperare il risultato dell’andata e tutti gli occhi sono principalmente puntati sull’uomo Champions, Cristiano Ronaldo. I bookmaker dicono che la Juventus è favorita a vincere l’incontro ma sarà l’Atletico che passerà ai quarti di finale.

Come sempre la Champions League ci riserva delle emozioni speciali e chissà se lo sarà anche in questa edizione.