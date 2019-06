Champions League, nominati dalla Uefa i migliori 20 giocatori: solo un “italiano”

È passata agli archivi ieri sera l’edizione 2018-19 della Champions League con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2-0 al Wanda Metropolitano di Madrid. Tante le emozioni vissute, forse è stato il torneo più rocambolesco di sempre, con un’infinità di rimonte effettuate nella fase ad eliminazione diretta. Oggi, il profilo ufficiale della massima competizione europea ha pubblicato la Best 20, quindi la lista dei 20 migliori giocatori di questa stagione. Dei Reds, che hanno trionfato per la sesta volta nella loro storia, presenti Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Wijnaldum e Mané. Un solo giocatore di una squadra italiana: si tratta, come facilmente, prevedibile, dello juventino Cristiano Ronaldo, che non avrà vinto come nelle 3 edizioni precedenti ma ha contribuito al percorso della squadra di Allegri fino ai quarti di finale.