Champions League, squalifica di tre giornate per Buffon

La decisione tanto attesa da Gianluigi Buffon e non solo è arrivata. In merito all’espulsione rimediata dall’ex portiere della Juventus, nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in casa del Real Madrid, l’organo di controllo etica e disciplina infatti ha inflitto al nativo di Carrara una squalifica di tre giornate da scontare in competizioni europee. Adesso, nel caso in cui dovesse arrivare la firma con il Paris Saint-Germain, Buffon sarebbe costretto a saltare metà del girone di Champions League.