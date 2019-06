Champions League, votato il gol più bello della stagione: ecco il vincitore

L’edizione 2018-2019 della Champions League è stata probabilmente la più pazza di sempre, farcita di rimonte incredibili nella fase ad eliminazione diretta. Dopo che la Uefa ha diramato la lista dei 20 migliori giocatori del torneo, con solo Cristiano Ronaldo presente fra quelli appartenenti ad una squadra italiana, gli osservatori del massimo organo calcistico continentale hanno stabilito il gol più bello dell’intera edizione. E di chi poteva essere se non suo? Premiato ancora una volta Cristiano Ronaldo, nonostante il cammino con la Juventus si sia interrotto ai quarti di finale: al primo posto, infatti, eletto il destro volante realizzato all’Allianz Stadium nella sconfitta per 2-1 contro il Manchester United dello scorso 7 novembre (lancio perfetto di Bonucci dalle retrovie, gesto vincente del portoghese che ha lasciato di sasso De Gea).

Secondo posto per la punizione pazzesca di Messi realizzata nella vittoria del suo Barcellona in casa contro il Liverpool nell’andata delle semifinali, terzo per Mané del Liverpool negli ottavi contro il Bayern Monaco.