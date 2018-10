Collina: “Var in Champions League dagli ottavi non è un rischio”

Capo della Commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, presente al Festival dello Sport di Trento, ha detto la sua sull’utilizzo del Var in Champions: “Bisognava pensarci prima, non è stato fatto uso di questo strumento tecnologico. Personalmente credo che attivarla dagli ottavi non sarebbe un grosso rischio. Anche perché gli arbitri che troveremmo sanno già come si utilizza, grazie alla sperimentazione nel corso del Mondiale e nei rispettivi campionati che ne prevedono l’uso. Lascio però la responsabilità a chi decide in proposito”.