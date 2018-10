Combine PSG-Stella Rossa, dirigente Partizan Belgrado possibile informatore Uefa

Nuovi dettagli e nuove indiscrezioni relative alla presunta combine dello scorso match di Champions League, PSG-Stella Rossa terminata 6-1. Infatti secondo quanto riporta il quotidiano serbo Kurir, l’informatore che avrebbe comunicato alla Uefa l’anomalia riguardante la partita in questione sarebbe un dirigente del Partizan Belgrado, storica rivale della Stella Rossa. La figura sopracitata sarebbe stata identificata come affidabile ed attendibile e quindi le sue parole sarebbero degne di essere prese in considerazione.