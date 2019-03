Dalla Spagna, clamoroso scontro Ramos-Perez al Real Madrid. Il difensore: “Pagami e me ne vado”

Continuano i malumori in casa Real Madrid dopo il ko e l’annessa eliminazione dalla Champions League ad opera dell’Ajax. L’ultima notizia che arriva dalla Spagna, precisamente da AS, avrebbe del clamoroso: ci sarebbe una rottura in corso tra il capitano dei Blancos Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez.

BOTTA E RISPOSTA – Il retroscena riportato dal quotidiano spagnolo riguarda gli attimi successivi alla disfatta contro gli olandesi. Il presidente Florentino Perez, delusissimo dopo il ko con l’Ajax, avrebbe atteso i giocatori all’interno dello spogliatoio nel post partita contestandogli mancanza di dedizione alla causa, atteggiamenti ritenuti vergognosi e un eccesso di vacanze nell’ultimo periodo. A seguito delle pesanti parole del numero uno delle Merengues – AS sottolinea l’aggettivo ‘vergognoso’-, il capitano Sergio Ramos avrebbe preso le difese della squadra accusando il club di una cattiva gestione e di scarsa pianificazione. Il diverbio sarebbe andato avanti a tal punto che lo stesso centrale spagnolo, colto da un momento di eccessiva rabbia avrebbe addirittura detto al presidente “pagami e me ne vado”, con tutta la rosa presente e testimone.