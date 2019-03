Dalla Spagna, niente squalifica per Simeone: regolarmente in panchina contro la Juventus

Aveva fatto tanto discutere il gesto di Diego Pablo Simeone durante la gara d’andata di Champions League tra l’Atletico Madrid e la Juventus. Il caso che ha visto protagonista il Cholo, finito nel mirino della critica, era stato preso sotto esame dall’UEFA per una possibile squalifica nella gara di ritorno di martedì a Torino.

Secondo quanto riporta AS, che anticipa la comunicazione ufficiale dell’organo federale, non sarebbe stata presa alcuna sanzione che dovrebbe impedire la presenza del tecnico sulla panchina dei Colchoneros. Per lui, solo un’ammenda da 20.000 euro.

Simeone, sarà dunque regolamente in panchina nella gara di Torino contro la Juventus. Una bella notizia per i tifosi spagnoli, meno per quelli italiani della Juventus.