De Gea e il messaggio per Buffon: “Spero abbia altra chance di vincere la Champions…”

Si gode il successo del suo Manchester United, David de Gea, portiere dei Red Devils, ma allo stesso tempo mostra grande ammirazione per chi ha scritto pagine importanti della storia del calcio. Lo ha sfidato nella serata del Parco dei Principi e lo ha battuto, ma lo spagnolo ne riconosce il grande spessore internazionale. Stiamo parlando di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale numero 1 del Paris Saint-Germain. Nella serata di Champions, l’italiano non è stato fortunato con alcuni interventi un pò goffi, ma nonostante tutto resta uno dei migliori nel suo ruolo.

Intervistato da Sky Sport, l’estremo difensore del Manchester United ha parlato proprio del suo collega augurandogli di poter vincere quel trofeo, l’unico, che ancora gli manca: “Buffon è uno dei migliori portieri della storia del calcio, spero che prima o poi possa vincere la Champions perché è un grande che ha fatto tantissimo per il mondo del pallone”. Allo stesso tempo, però, de Gea si gode il successo: “Sono triste per lui, ma siamo felici della nostra vittoria e ora siamo qua per giocarcela”.

Buffon dovrebbe rinnovare il proprio contratto per un’altra stagione con i francesi nella speranza, questa volta, di poter agguantare il trofeo.