Finale Champions League, il pronostico delle leggende: da Del Piero a Milito…

Tottenham e Liverpool si affronteranno questa sera al Wanda Metropolitano per la finale di Champions League. Una sfida inedita, un derby inglese esattamente come in Europa League. Ma chi sarà a trionfare?

Molte leggende del calcio si sono divertite a dare il proprio pronostico. La stessa federazione Uefa Champions League si è divertita a pubblicare su Instagram nel corso delle ore di vigilia il pensiero di alcuni campioni del passato sulla super sfida.

Tra questi c’è Alessandro Del Piero che annuncia un 4-4 spettacolare che porterà la gara fino ai calci di rigore. Da sottolineare come Pinturicchio, poi, non sveli chi secondo lui alzerà il trofeo…