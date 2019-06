Finale Champions League, Kinsey Wolanski chiede scusa a Winks dopo l’invasione: “Ti ho distratto?”

Il giorno dopo l’invasione di campo durante la finale di Champions League che ha aumentato la sua fama, la bella modella Kinsey Wolanski ha voluto chiedere scusa per il suo gesto ed in modo particolare ha voluto scherzare con Harry Winks, centrocampista degli Spurs apparso “distratto” dalla donna in quegli attimi di follia.

Sulla propria pagina Instagram, la modella ha chiesto ai suoi fans: “Ho distratto il numero 8 un po’ troppo?”. Ovviamente, il numero 8 è il centrocampista del Tottenham che, nell’immagine mostrata dalla donna sembra veramente concentrato su di lei e non sulla partita più importante della stagione.

FIDANZATO – Ad aggiungere curiosità al post della modella, però, ci ha pensato anche il suo fidanzato che, evidentemente ingelosito dalle immagini della sua compagna mezza nuda ha voluto fare addirittura la proposta di matrimonio: “Vuoi sposarmi?”, ha chiesto Vitaly Zdorovetskiy, noto Youtuber con un canale con quasi 10 milioni di follower. Vedremo come si concluderà la simpatica vincenda…

Poco dopo il post è stato cancellato, ma non è certo sfuggito ai più attenti.