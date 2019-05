Furia Liverpool: “Messi, pugno a Fabinho. Serve prova TV”

Magie e prodezze. Leo Messi ha conquistato una volta di più gli appassionati di tutto il mondo. Tutti tranne i tifosi del Liverpool. I Reds, infatti, protestano vigorosamente per un episodio controverso. In rete circola un video che mostra il numero 10 del Barcellona intento a colpire con la mano sinistra il volto di Fabinho, poi redarguito dall’arbitro per un fallo di ostruzione ai danni dell’argentino. Secondo Mirror e Sun, “i tifosi sono convinti che il pugno di Messi raggiunga Fabinho prima della caduta dell’argentino”. Da qui la richiesta dell’utilizzo della prova televisiva per comminare una squalifica a Messi, reo di un gesto violento e volto a danneggiare l’avversario.