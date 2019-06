Il Liverpool fa festa e Alisson…videochiama moglie e figlia

Una grandissima festa in campo, quella del Liverpool dopo il trionfo in Champions League. E allora perché non coinvolgere anche chi, a Madrid, non è potuto andare a sostenere il proprio padre o marito?



Ecco perché, Alisson, portiere dei Reds, ha pensato bene, non potendo abbracciare i suoi cari rimasti a casa, di videochiamare sua moglie e sua figlia. La compagna del brasiliano, Natalia, infatti, è incinta del secondo figlio dell’ex Roma e un viaggio non sarebbe stata la cosa migliore per lei e il piccolo.Bellissimo, dunque, il gesto del classe ’92 che con la medaglia d’oro in mano ha voluto rendere partecipe la sua famiglia con una videochiamata che è stata immortalata da uno scatto che sta facendo il giro del web.

Un momento indimenticabile per la famiglia del brasiliano…