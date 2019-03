Juventus, Chiellini: “Viviamo la sfida con entusiasmo, qualificarci ci darebbe grande spinta”

Alla vigilia dell’importantissimo ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto a Sky Sport e poi in conferenza stampa: “Chi sta nella Juve è abituato alla pressione dei media intorno, la parola ‘fallimento’ non ci scalfisce, vogliamo che sia una magica serata europea. Viviamo con entusiasmo, non sarà facile ma ripeto: ci tengo che sia una splendida serata con tutti i nostri tifosi per continuare a vivere questa avventura. Passare il turno significherebbe poi ricevere una bella spinta verso la finale del 1° giugno”.

PENSIERI – “L’Atletico è solido e tosto, conosciamo benissimo le sue qualità. È normale che nei giorni scorsi è capitato di pensarci un po’ a questa sfida, sinceramente arriva anche dopo fin troppo tempo rispetto all’andata, ma abbiamo comunque avuto modo di mettere una ipoteca sullo Scudetto”. Nella scorsa settimana ci sono stati risultati inaspettati: “Noi partiamo da un risultato di svantaggio netto, ma non catastrofico. Vedremo come andrà”. Sulle 500 presenze alla Juve: “Le altre ricorrenze furono speciali, mi auguro che anche domani venga ricordata come merita…”