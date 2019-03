Juventus, fai attenzione: l’Atletico Madrid recupera Godin

Ci si gioca tutto in una sera. La Juventus ospita l’Atletico Madrid per quella che sarà una partita da dentro o fuori. Dopo il ko dell’andata per 2-0, i bianconeri sono chiamati all’impresa. Una rimonta molto difficile ma non impossibile.

Ma dalla Spagna arriva una notizia che non farà tanto piacere ad Allegri e alla Vecchia Signora. Diego Pablo Simeone, tecnico dei Colchoneros, infatti, ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida di martedì sera. Forti del risultato dell’andata, i madrileni potranno contare anche su Diego Godin. Il difensore, e capitano, sembrerebbe aver smaltito la botta rimediata qualche giorno fa in allenamento ed è stato regolarmente convocato dal Cholo.

Con lui anche Adan, Oblak, Alex; Arias, Savic, Juanfran, Gimenez, Montero; Koke, Saul, Lemar, Rodrigo, Vitolo, Mikel Carro, Joaquin; Griezmann, Kalinic, Correa, Morata.