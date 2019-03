Juventus, l’ex Zambrotta: “Atletico duro da battere, ma ricordiamoci di Barcellona-Psg…”

Una speranza c’è per la Juventus contro l’Atletico Madrid, basti ricordarsi di Barcellona-Psg della scorsa stagione. Parola di Gianluca Zambrotta, ex bianconero, ai microfoni di Rai Sport: “L’Atletico è duro da battere, sarà difficile, ma la Juve si ricordi dell’impresa blaugrana dell’anno scorso. Lo stadio aiuterà”. L’ex difensore ha parlato anche in generale della situazione bianconera: “Non capisco perché ci sia da criticare Allegri, che in Italia vince da anni e in Champions ha fatto 2 finali. Chiaramente bisogna vincere le partite che contano: il Real di Zidane non ha mai fatto un calcio divertente, però ha trionfato quando serviva”.