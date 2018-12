Juventus, senti Fernando Torres: “CR7? Sono i bianconeri a doversi preoccupare dell’Atletico”

Fernando Torres è uno degli idoli indiscussi per la tifoseria dell’Atletico Madrid, squadra nella quale ha giocato dal 200o al 2007 e dal 2015 al 2018, realizzando oltre cento reti. Attualmente impegnato nel campionato giapponese con la maglia del Sagan Tosu, l’ex attaccante dei colchoneros, a margine dell’inaugurazione di una clinica da lui aperta in Spagna, ha parlato del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la squadra Diego Simeone pescare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Ma Torres non mostra alcun timore nei confronti dei bianconeri: “Cosa mi fa paura della Juventus? Niente. Paura di niente e di nessuno. Se l’Atletico gioca come sa e riesce a mantenere la sua solita mentalità anche in Champions, quelli che devono preoccuparsi sono i bianconeri”. Parole chiare, quelle del Niño.