Kinsley, l’invasione è amara: chiuso il profilo Instagram da 2,5 milioni di followers

Forse lo spettacolo ieri sera nella scialba finale di Champions League, lo ha regalato Kinsley Wolanski che mezza nuda ha invaso il campo nel corso del primo tempo della sfida al Wanda Metropolitan tra il Tottenham e il Liverpool. In poche ore l’account della giovane invasore di campo è schizzato alle stelle e nella sola serata di ieri, Kinsley ha guadagnato oltre due milioni di followers, un numero incredibile se si pensa che sono arrivati in pochissime ore. Ma oggi il profilo è stato inaspettatamente chiuso proprio quando il numero dei followers sicuramente sarebbe aumentato a dismisura. Un The day after amaro per la ventiduenne inglese.