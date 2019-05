Liverpool, Alisson scherza: “Ho ripagato metà del mio costo con la parata su Milik in Champions…”

Il Liverpool si prepara ad affrontare la finale di Champions League di sabato sera contro il Tottenham. Una cavalcata, quella degli uomini di Jurgen Klopp, arrivata al termine dopo grandi sfide e tantissime emozioni. Dopo aver eliminato il Barcellona in rimonta – dal 3-0 dell’andata al Camp Nou per i blaugrana, al 4-0 di Anfield per i Reds – ecco l’ultimo capitolo del torneo.

Chi ha voluto rivivere in parte alcuni momenti critici proprio di questa stagione è stato il portiere Alisson che, intervistato dall’Indipendent, ha scherzato sul costo del proprio cartellino con una battuta che riguarda, in qualche modo anche il Napoli e la sfida, l’ultima e decisiva del girone, vissuta ad inizio stagione.

RIPAGATO – Arrivato in Premier League alla corte di Klopp per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, Alisson ha voluto parlare proprio del costo del suo cartellino: “Penso di aver ripagato almeno metà di quella cifra con la parata a Milik nel girone contro il Napoli“, ha detto il portiere brasiliano che poi si è soffermato sul rapporto con il suo allenatore: “Non ci sono stati molti momenti di dialogo tra me e lui. Mi ha solamente detto di fare esattamente ciò che facevo alla Roma. La comunicazione tra me, lui e la squadra è normale e continua. Il nostro stile di gioco è offensivo ed esattamente come il mio. Non ci sono tattiche particolari, spesso serve solo crederci e Klopp ci aiuta in questo”.