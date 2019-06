Liverpool, che regalo per la Champions: cover per smartphone in oro 24k

La vittoria della Champions League regala emozioni, soddisfazioni, tanti soldi al club che alza il trofeo al cielo e anche… premi inaspettati e costosissimi. È quanto accaduto ai giocatori del Liverpool, che per il successo dello scorso 1° giugno contro il Tottenham hanno ricevuto la cover per smartphone più preziosa al mondo, poiché realizzata con oro a 24 carati. Disegnate da iDesign Gold, specializzato per la produzione di cover di questo genere (già hanno usufruito del servizio Messi, De Bruyne, Benzema e altri), ecco che ognuno dei Reds ha avuto la sua custodia personalizzata con nome, numero di maglia, logo della Champions e della finale di Madrid. Chiunque può decidere di acquistarne una, peraltro con tre tipologie di colori: oro, platino e rosa. Con tutta la personalizzazione e la rifinitura in pelle, il costo si aggira tra le 2.300 e 3.500 sterline, quasi 4mila euro.