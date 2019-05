Liverpool, Klopp: “I giocatori sono andati oltre i propri limiti per arrivare alla finale”

Terminato il campionato di Premier League, la testa di Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, ovviamente è orientata alla finalissima di Champions League del 1° giugno contro il Tottenham. Sono state rilasciate alcune dichiarazioni a riguardo sul sito ufficiale dei Reds: “Per me è la quarta finale europea, ed è una figata. Ho avuto l’onore di guidare squadre che hanno sempre dato tutto, oltre i propri limiti, per riuscire ad arrivarci. Grazie all’apporto di Anfield abbiamo eliminati avversari fortissimi”. Nel percorso europeo di questa stagione, la squadra inglese ha avuto la meglio contro Bayern Monaco, Porto e Barcellona. È riuscita a reagire dopo una fase a gironi non proprio esaltante, con appena 9 punti sui 18 disponibili. Dopo aver perso il campionato per un solo punto, arriva l’ultimo atto della Champions. Nonostante l’importanza del match, che pretende una soglia di attenzione massima, Klopp ha concesso ai suoi giocatori di andare in vacanza prima della sfida al Tottenham.