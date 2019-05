Liverpool, Klopp: “Terza finale di Champions? Speriamo sia la volta buona…”

Si avvicina l’appuntamento della finale di Champions League del 1 giugno. Protagonista assoluta l’Inghilterra con Tottenham e Liverpool che si prenderanno la scena al Wanda Metropolitano di Madrid.

Pronostico che sembra pendere verso i Reds, nonostante il loro tecnico, Jurgen Klopp, non abbia certo un bel feeling con questa coppa. Il tedesco, infatti, è alla sua terza finale e mai è riuscito a trionfare. Intervistato dal sito Uefa.com, l’allenatore del Liverpool ha confidato che spera sia arrivata la volta buona per farlo.

UN PROVERBIO… – “Il Liverpool e il Tottenham si conoscono bene. A parte questo, è una finale e bisogna prepararsi studiando i punti di forza e i punti deboli degli avversari. In questo non è diversa dalle altre finali. Lo sappiamo già, quindi perché pensarci troppo? Se siamo al massimo, siamo una squadra difficile da affrontare, ma lo è anche il Tottenham”. “Un proverbio tedesco dice: ‘La terza volta e’ quella buona’. Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l’ho conquistata alla terza. Speriamo che valga anche per la Champions League”.

Per Klopp, come detto, sono già due le finali persa: la prima nel 2013 con il Borussia Dortmund, la secondo più recente proprio la passata stagione contro il Real Madrid.