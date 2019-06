Liverpool, numeri incredibili per Virgil van Dijk: la statistica impressionante

Stagione pazzesca per il centrale difensivo Virgil Van Dijk. Dopo la vittoria della Champions League con il suo Liverpool, l’olandese può festeggiare anche un altro incredibile record.

Infatti, dopo aver messo a segno il record di percentuale di passaggi riusciti, ecco che il classe ’91 mette in bacheca un altro dato incredibile.

Come scritto da Opta, nessun giocatore avversario l’ha superato in dribbling nelle ultime 64 gare giocate in tutte le competizioni con la maglia del Liverpool. Numeri pazzeschi per uno dei candidati al prossimo Pallone d’Oro…