Liverpool o Liv…orno? I toscani al gol di Salah: “Proviamo a vincere anche questa!”

Si sta giocando la finale di Champions League e, dopo il vantaggio per il Liverpool siglato Salah (il terzo gol più veloce nella storia delle finali della massima competizione europea), molto divertente il tweet pubblicato dal Livorno Calcio. Vi chiederete quale possa essere il nesso fra le due cose, la risposta è molto semplice: le prime tre lettere del nome della squadra. Simpaticamente, infatti, la società toscana ha scattato la foto al televisore con zoom sulla parte in cui è segnato il risultato (TOT 0-1 LIV) e come didascalia ha scritto: “Proviamo a vincere anche questa!!!”. Il clima è sereno in casa Livorno, avendo conquistato con Breda in panchina una salvezza importantissima in Serie B all’ultima giornata del campionato cadetto, disputatasi circa una ventina di giorni fa.

Dalla permanenza in categoria alla finale di Champions è un attimo!