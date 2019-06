Liverpool, retroscena Salah: “Ecco cosa ho guardato prima della finale per caricarmi…”

Il riscatto dopo la delusione dello scorso anno. Il trionfo di Madrid, in casa Liverpool, cancella l’amarezza della finale di Kiev del 2018, quando i Reds vennero sconfitti per 3-1 dal Real Madrid. Una gara che fu particolarmente sfortunata per Mohamed Salah, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della prima frazione a causa di un infortunio. Oggi, un anno dopo, l’egiziano si è preso la sua rivincita, anche grazie a quel triste ricordo.

RETROSCENA – A svelarlo, come riporta il Mirror, è stato lo stesso attaccantee, che ha così dichiarato: “Lo scorso anno, a Kiev, ho vissuto uno dei momenti peggiori della mia vita. Prima di scendere in campo con il Tottenham, ho guardato una mia foto di quella sera, che mi ritrae in lacrime mentre ero costretto ad uscire: mi è servito per caricarmi, è stato un qualcosa che mi ha dato ancora maggiore motivazione per vincere questa sfida”.