Manchester City, Guardiola: “Il Liverpool è fortissimo, ma noi vogliamo dare il massimo”

Sarà ancora Liverpool contro Manchester City: questa volta però le inglesi si affronteranno per proseguire la corsa in Champions League. Da una parte i Citizens di Guardiola sono ad un passo dal titolo in campionato, dall’altra i Reds di Klopp possono contare su Mohamed Salah, protagonista di un’annata a dir poco fantastica. Nel corso della conferenza stampa che anticipa il big match, il tecnico del City ha speso alcune parole per il 25enne egiziano: “È da anni che crea molte occasioni, quest’anno è stato più bravo a realizzarle. Il tridente del Liverpool è fortissimo, ma il Manchester City è venuto qui per ottenere un risultato positivo” – ha dichiarato l’ex Barcellona che ha poi affrontato l’assenza del Kun Aguero. “È rimasto a Manchester, non ha giocato le ultime due settimane e non lo vogliamo rischiare. Fabian Delph invece è a disposizione. Sarà una partita difficile, ma lo stesso varrebbe anche per Barcellona, Bayern o Siviglia. Ai quarti di finale arrivano solo le squadre migliori al mondo. I nostri attaccanti hanno appena 21 anni e giocano a questo livello per la prima volta, forse mancano un po’ di esperienza. Ma per noi essere qui è un grande risultato e vogliamo dare il massimo”.

GUARDIOLA: “STUDIO IL LIVERPOOL DA DUE SETTIMANE, MA…”