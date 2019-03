Manchester United, Lukaku svela il futuro di Solskjaer: “Non ho dubbi, resterà con noi…”

Una vittoria incredibile, quella maturata al ‘Parco dei Principi’ di Parigi da parte del Manchester United. I Red Devils, guidati magistralmente da Ole Gunnar Solskjaer sono riusciti a ribaltare il 2-0 del’andata subito all’Old Trafford e a superare il turno di Champions League qualificandosi ai quarti di finale.

Al termine della gara, molti giocatori si sono soffermati sulle prestazioni e, soprattutto, sui risultati maturati sotto la guida del tecnico norvegese. Tra questi, l’attaccante Romelu Lukaku, grande protagonista con una doppietta nella sfida al Psg.

RESTA – “So che alla fine resterà, per me non ci sono dubbi. Lui vuol restare, non c’è bisogno che lo dica apertamente. Lo sappiamo. E anche i giocatori vogliono che resti. Stiamo facendo davvero bene e giocando il calcio che lo United deve giocare. Solskajer è un tecnico giovane che ha a disposizione giocatori giovani, per me è il mix perfetto per crescere e magari vincere qualche trofeo”. Lukaku, dunque non ha dubbi su quello che sarà il tecnico anche nella prossima stagione.

Anche Luke Shaw, terzino dei Red Devils, come riporta il Guardian non ha dubbi: “Non penso di dover dire molto dopo tutti questi risultati ottimi, la sua permanenza sembra certa. Tutti noi amiamo Ole e amiamo il lavoro che ha fatto finora. Al momento stiamo godendo di tutto ciò che sta succedendo e i risultati lo hanno dimostrato. Abbiamo avuto un paio di gare sottotono, ma sono nove le trasferte vinte fino ad oggi, e non sono state partite facili. Queste mostrano ciò che Ole e il suo staff hanno fatto con la squadra. Credo che debba continuare a lungo con noi”.