Manchester United, Solskjaer svela il perché della pettorina “portafortuna”

Della magica notte del Parco Dei Principi, i tifosi del Manchester United non dimenticheranno mai la “magica” pettorina del loro allenatore. Quando Ole Solskjaer è stato inquadrato per la prima volta durante la sfida tra PSG e il suo United, non è passata inosservata la casacchina gialla che aveva indosso. Ma perché visto che non è un obbligo per un allenatore? Qualcuno – ironicamente -aveva pensato che volesse addirittura scendere in campo a causa della grande emergenza infortuni in un match di Champions così delicato. Alla fine i Red Devils hanno superato il turno con una rimonta clamorosa (1-3 a ribaltare il ko a Old Trafford per 2-0 maturato all’andata), ma il mistero per un po’ è rimasto, tra scherzi e ironie social. Poi, però, l’allenatore dello United ha spiegato in conferenza stampa il motivo del “particolare look” sfoggiato nella notte del Parco dei Principi: “Io avevo un cappotto nero, stesso colore della divisa indossata dal Paris Saint-Germain. Stavo correndo troppo avanti e indietro sulla linea del fallo laterale dove era presente il guardalinee e questo poteva disturbare l’altro assistente che era dall’altra parte del campo. Ho provato a spiegare le mie ragioni al quarto uomo, ma non sono risultate valide”, racconta Solskjaer. A cui è stato imposto di indossare la stessa pettorina usata dai calciatori per le fasi di riscaldamento: abbigliamento poco casual, ma – vista l’incredibile rimonta – decisamente fortunato.