Manchester United, tassista francese ha accoltellato tifoso inglese

Un fan del Manchester United ieri sera a Parigi dopo aver assistito alla sfida con il Psg, è stato accoltellato da un tassista francese. L’inglese stava tornando in centro città e durante il viaggio in taxi, il tifoso, che era in macchina con altri tre sostenitori del club inglese, ha avuto un conflitto verbale con l’autista, riferisce Sky Sports.

Il tassista ha bloccato la macchina, tirando fuori un coltello e successivamente ha minacciato una ragazza che era tra i passeggeri. Un tifoso di 44 anni ha cercato di proteggerla ma il tassista gli ha conficcato il pugnale al petto e poi si è dileguato.

I fan inglesi hanno preso una macchina che passava per caso da lì e hanno portato la vittima all’ospedale. Il malcapitato è stato operato ed è in condizioni serie. Il tassista è stato arrestato e trasferito in carcere ma la polizia non è riuscita a trovare il coltello.