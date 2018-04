Milan, l’ex Berlusconi: “Real Madrid-Juventus? Ecco per chi ho tifato”

Anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ci ha tenuto a dire la sua in merito al tanto chiacchierato ritorno dei quarti di finale della Champions League che ha visto la Juventus sfiorare l’impresa sul campo di un Real Madrid che, grazie ad un rigore dubbio concesso nel finale e poi trasformato da Cristiano Ronaldo, ha staccato il pass per le semifinali: il prossimo avversario dei Blancos sarà il Bayern Monaco, dall’altra parte del “tabellone” Liverpool-Roma.

Ecco quanto dichiarato dall’ex presidente del Milan a margine di un appuntamento politico a San Giuliano di Puglia, in Molise: “Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato prova di grande orgoglio e quindi sono usciti a testa alta. Peccato perché se avessero fatto la stessa cosa della Roma sarebbe stato ancora più bello”.

