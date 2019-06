Mourinho: “L’Inter potrebbe ambire alla Champions in un paio d’anni”

All’indomani della finale di Champions League, vinta a Madrid dal Liverpool sul Tottenham per 2-0, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports José Mourinho, con focus sulla situazione dell’Inter, che per il secondo anno consecutivo hanno conquistato in campionato l’accesso alla massima competizione europea. “Che vogliono vincere la coppa ci sono 7-8 squadre, i nerazzurri hanno una buona squadra e un bel progetto, oltre a molti soldi da investire, però ha bisogno di più tempo, forse un paio d’anni. Ovviamente una sola riuscirà nell’impresa e al momento non è fra le papabili vincitrici”. Parole di rispetto e fiducia da parte dello Special One portoghese nei confronti della sua ex squadra, che ha appena sostituito Spalletti con Conte in panchina.