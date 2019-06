Mourinho: “Tottenham-Liverpool? Ecco chi saranno i giocatori decisivi…”

Mancano ormai pochissime ore alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Dopo aver eliminato nel turno precedente rispettivamente Ajax e Barcellona, Spurs e Reds si sfideranno alle 21 al Wanda Metropolitano per aggiudicarsi il titolo di campione d’Europa. Una sfida nella quale la formazione di Jurgen Klopp parte con i favori del pronostico, ma gli uomini di Pochettino, in questi mesi, hanno dimostrato più volte di essere in grado di sovvertire i pronostici. In vista del match, ai microfoni di Eleven Sports, ha parlato il tecnico portoghese José Mourinho, che ha individuato un giocatore chiave per parte.

DECISIVI – “Se dovessi scegliere un calciatore per parte, opterei per Virgil van Dijk per il Liverpool, che ha avuto una crescita straordinaria, e Christian Eriksen per quanto riguarda il Tottenham”.