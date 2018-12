Napoli, l’ex Iezzo assolve Ospina: “Ha anticipato il movimento, Salah voleva crossare”

La maglia del Napoli l’ha indossata per sei lunghe stagioni, dal 2005/2006, in Serie C1, fino ad arrivare al 2010/2011, con gli azzurri ormai saldamente nella massima serie. Gennaro Iezzo, ex portiere, assolve Ospina dalle accuse di responsabilità sulla rete di Salah nella gara di Liverpool, costata l’eliminazione ai partenopei: “Ospina ha anticipato il movimento”, ha detto ai microfoni di Radio Marte, “ma Salah voleva crossare e non tirare in porta”.

LA GARA DI CAGLIARI – Iezzo ha poi analizzato il prossimo impegno degli azzurri, di scena a Cagliari nel tardo pomeriggio di domenica: “Il Napoli deve ripartire e smaltire subito la delusione della Champions League. Cagliari è un campo difficile, con un ambiente che sarà caldo vista anche la rivalità tra le due tifoserie. Credo che la squadra di Ancelotti dovrà partire subito forte se non vorrà correre rischi”.