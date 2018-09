Napoli, senti Basta: “Stella Rossa? Miracolo possibile”

Si torna a parlare di Champions League. Mancava il brivido che solo questa competizione riesce a garantire. Torna la Champions League e tutti tornano a parlare. Lo ha fatto anche l’esterno destro della Lazio, Dušan Basta, che al portale Novosti è intervenuto parlando in questo modo della sfida di questa sera tra Stella Rossa di Belgrado e Napoli, con Carlo Ancelotti pronto a regalare una notte da sogno ai tifosi partenopei.

MIRACOLI – “Nel calcio i miracoli sono sempre possibile. Già che la Stella Rossa si sia qualificata alla fase a gironi è uno di questi”.

NAPOLI – “Il Napoli è una squadra seria e collaudata. Possiede dei giocatori che stanno insieme da tanto tempo e che si trovano alla perfezione. La squadra predilige un gioco basato sul possesso palla, con tocchi rapidi, arricchiti da una buonissima tecnica. L’artefice di tutto questo è certamente Sarri. In ogni reparto c’è un perfetto ordine”.

INSIGNE – “Sicuramente Insigne è l’uomo più pericoloso del Napoli e probabilmente tra i migliori italiani in circolazione. Piccolo, rapido, abile nel dribbling, riceve palla per andare con estrema facilità al tiro, oppure per servire il suo compagno Callejon, con il quale si intende alla perfezione”.