Nuova Champions, la proposta francese: 36 squadre con gironi da sei

Continua a far discutere il meccanismo di quella che dovrà essere la nuova Champions League. Dopo la bocciatura arrivata dai cinque maggiori campionati, la UEFA si è messa in attesa delle proposte provenienti dalle singole leghe, in modo da trovare la formula ritenuta più valida. E la Francia avrebbe già avanzato il suo progetto.

36 SQUADRE – La lega transalpina avrebbe suggerito un format a 36 squadre con sei gironi da sei. Una soluzione che porrebbe un rimedio alla questione dei posti limitati per l’accesso dai campionati e che conterrebbe a dieci il numero dei turni da giocare, quattro in più dei sei attuali, ma meno dei quattordici previsti dalla Super Champions composta da gironi da otto.