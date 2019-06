Pochettino l’ha rifatto: retroscena particolarissimo sulla finale di Champions

Lo aveva fatto sei anni fa quando guidava il Southampton, lo ha fatto anche per la finale di Champions League 2018-2019 con il Tottenham. Mauricio Pochettino ha scelto di far camminare i propri giocatori sui carboni ardenti a una settimana dall’ultimo atto della competizione, ed è un retroscena che ha raccontato La Nacion a pochissimo dall’inizio della finale contro il Liverpool: “Funziona a livello mentale, sono strategie che vengono preparate per due o tre ore – ha detto il tecnico argentino -. Preparare il tuo corpo e la tua mente per sentirti invincibile, superare i propri limiti, alzare la soglia del dolore, strategie che dimostrano che il potere è in noi stessi, che la questione emotiva e mentale è molto importante. La preparazione di questa finale contro il Liverpool è stata più mentale che fisica, una componente decisiva. Non c’è approccio tattico senza il desiderio della passione”.