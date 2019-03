Porto, Conceiçao: “Il derby perso con la Lazio non mi fa cambiare l’idea che ho sulla Roma”

Il tecnico del Benfica, Sergio Conceicao in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League con la Roma: “Tutte le partite sono diverse, ogni partita ha la sua storia. Se siamo fedeli a noi stessi, possiamo arrivare ai quarti di finale. Di Francesco in difficoltà? Possiamo dire che l’allenatore della Roma è in difficoltà, possiamo dire che anche io sono in difficoltà, ma non conta molto. Quando l’arbitro fischia, conta il campo e la storia della partita, la Roma non è più forte o debole per aver perso l’ultima partita, dobbiamo tutti dare risultati sempre”.