Porto, Gomes: “Eliminare la Roma è nelle nostre possibilità”

Il capo scout del Porto, Fernando Gomes, in rappresentanza del club portoghese ai sorteggi di Champions League a Nyon ha commentato l’accoppiamento dei lusitani alla Roma. “Un buon sorteggio, anche se è difficile esprimersi perché bisogna vedere a febbraio come saranno le squadre. Sarà una grande partita, due anni fa abbiamo vinto ma adesso sarà diverso. Dobbiamo essere pronti per gennaio. Roma è una grande squadra in Italia con grandi giocatori e un grande allenatore. Li rispetto, ma noi giocheremo per vincere. In questa competizione è molto importante non prendere gol in casa. Il calcio è imprevedibile, a febbraio penseremo alla Roma ma penso che ce la possiamo fare”.