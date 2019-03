Porto-Roma, le probabili formazioni

Dopo la vittoria dell’Olimpico per 2-1, la Roma è attesa dalla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Porto. Eusebio Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3, con il tridente d’attacco composto da Florenzi, Dzeko e Perotti. In mezzo al campo spazio per Pellegrini, De Rossi e Zaniolo, mentre in difesa, a protezione di Olsen, agiranno Karsdorp, Manolas, Marcano e Kolarov. Stesso modulo per i portoghesi, che dovrebbero schierare Casillas tra i pali, Militao, Pepe, Felipe e Telles in difesa, Herrera, Danilo e Andre Pereira a centrocampo, Otavio, Brahimi e Marega in attacco.

Queste le probabili formazioni del match:

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Herrera, Danilo, Andre Pereira; Otavio, Brahimi, Marega. Allenatore: Sergio Conceiçao.

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Florenzi, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.