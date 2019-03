Porto, svelato il motivo della conferenza flash di Conceiçao: grave lutto in famiglia dopo il 3-1 alla Roma

Dalla gioia per il successo contro la Roma alle lacrime in zona mista e in conferenza stampa. Per Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, è stata certamente una notte ricca di emozioni.

La vittoria dei suoi contro il giallorossi e l’accesso ai quarti di finale della Champions League è un risultato molto importante per i Dragones, peccato che per l’allenatore la felicità di quei momenti sia davvero durata poco. Infatti, subito dopo il triplice fischio una brutta notizia ha raggiunto l’ex Lazio: suo cognato è morto.

CONFERENZA FLASH – Conceiçao nonostante le lacrime in zona mista, non ha voluto rinunciare alla classica conferenza stampa se pur più breve rispetto al normale. Visibilmente scosso, l’allenatore lusitano ha pronunciato poche e semplici parole per commentate il match, salvo poi non lasciare il tempo ai cronisti di fare domande e abbandonare la stanza dopo pochi minuti.