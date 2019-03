Psg-Manchester United: tifoso inglese accoltellato dopo la gara

Una serata di calcio rovinata da un triste epilogo. Al Parco dei Principi di Parigi, stadio del Paris Saint-Germain, si è realizzato il dramma dei francesi con la rimonta del Manchester United e la relativa qualificazione degli inglesi ai quarti di finale di Champions League.

Ma fuori dallo stadio, è avvenuto anche di peggio. Infatti, come riporta la BBC, un triste episodio di guerriglia tra tifosi ha visto un sostenitore dei Red Devils avere la peggio.

ACCOLTELLATO – Un tifoso del Manchester United di 44 anni è stato accoltellato a Parigi dopo la clamorosa vittoria del club inglese contro il Paris St-Germain mercoledì sera. Le autorità hanno confermato di essere in contatto tra loro per ricostruire l’incidente. Il tifoso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di emergenza all’Ospedale Europeo Georges Pompidou a Parigi dopo essere stato pugnalato al petto. “Siamo in contatto con le autorità francesi a seguito di un incidente che ha coinvolto un uomo britannico a Parigi il 6 marzo e siamo pronti a offrire assistenza se necessario”, ha detto il ministero degli Esteri in una nota ufficiale. Secondo quanto si apprende, il tifoso era in un taxi che festeggiava la vittoria quando è stato assalito dal conducente della vettura e accoltellato. Al momento il tassista si trova ancora in stato di fermo, mentre non è stata ancora rinvenuta l’arma utilizzata.