Psg-Manchester United, tifoso malese aveva previsto la rimonta: risultato, marcatori e…siparietto con Lindelof

A distanza di diversi giorni, in rete circola un’incredibile previsione sulla gara di Champions League tra Paris Saint-Germain e Manchester United, vinta dai Red Devils per 3-1 in casa dei francesi. La storia vede come protagonista un giovane ragazzo malese, Timmy Chin, che attraverso la propria pagina Twitter aveva fatto la più classica delle “scommesse” su come sarebbe terminata la partita.

Il risultato? Ha indovinato score finale e addirittura i marcatori, tanto da provocare la risposta dei giocatori del Manchester United, su tutti il difensore Victor Lindelof.

LA PREVISIONE – “Ho un’ottima sensazione. Lukaku ne farà 2, poi loro tenteranno la rimonta ma ne faranno solo 1 prima che Rashford li punisca al 92′ nei minuti di recupero”. Sì, ci ha preso in pieno e tutto questo diversi minuti prima della gara. La storia di Timmy Chin sta facendo il giro del web tanto che alcuni giocatori del Manchester United hanno voluto rispondergli direttamente: c’è chi gli ha promesso una maglietta, come il capitano Ashley Young e chi, come Victor Lindelof ha commentato: “Ragazzo, dovresti pronosticare ogni partita!”.