Real ko, Puyol ironizza su Twitter

Una clamorosa disfatta, quella del Real Madrid contro l’Ajax in Champions League. I lancieri si sono imposti con un secco 4-1 al Bernabeu, eliminando già agli ottavi i blancos, vincitori delle ultime tre edizioni della competizione. Una sconfitta che ha lasciato stupefatto anche Carles Puyol, ex bandiera del Barcellona, che, su Twitter, ha scritto “OMG” (sigla per Oh My God), seguita da alcune emoji raffiguranti delle mani rivolte verso l’alto in segno di vittoria e un volto imbarazzato e incredulo.

La leggenda blaugrana, in questo modo, ha voluto manifestare il suo shock per il clamoroso risultato maturato al Bernabeu, non nascondendo un pizzico di soddisfazione…