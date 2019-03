Real Madrid, Butragueño: “Duro colpo essere fuori dalla Champions”

Il difensore del Real Madrid, Dani Carvajal, ha parlato al termine della gara contro l’Ajax. Queste le sue parole: “La mia notte più brutta. Non sono spiegare questa sconfitta. In una settimana abbiamo perso tutto. Non abbiamo scuse. L’Ajax ha meritato di passare. La fine del ciclo? Beh, abbiamo una giovane rosa, possiamo far bene ancora. La stagione è finita, siamo dei professionisti, daremo tutto negli ultimi due mesi”. Rincara la dose il dirigente Emilio Butragueño: “Notte inaspettata. Mi congratulo con l’Ajax, hanno giocato benissimo. Dispiace per i nostri fan e per i giocatori che hanno combattuto. Siamo tutti consapevoli di ciò che questi giocatori ci hanno dato in tutti questi anni. Non si può sempre vincere. Questo è lo sport ma costa molto vincere una Champions League purtroppo essere fuori dai quarti di finale è un duro colpo”.