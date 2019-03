Real Madrid, Carvajal ci va giù duro: “Una stagione di m***a”

Il clamoroso ko per 4-1 ha lasciato il segno in casa Real Madrid, con i blancos travolti a sorpresa dall’Ajax ed eliminati dalla Champions League. Al termine della gara, Dani Carvajal non ha usato mezzi termini per descrivere la deludente stagione dei madrileni: “In una settimana abbiamo perso tutto. Non abbiamo scuse, loro sono stati più bravi di noi meritandosi il passaggio del turno. Non è facile giocare dopo due sconfitte contro il Barcellona, oggi volevamo riscattarci e vincere, ma abbiamo commesso due errori che ci hanno portato ad essere sotto di due reti. La fine di un ciclo? Non credo, abbiamo una squadra giovane con grandi margini di crescita. Ora dobbiamo farci valere: veniamo da una stagione di m***a”.